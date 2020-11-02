Зеленський: Ситуація з КСУ – прекрасний початок для оновлення судової системи

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація із Конституційним Судом України - прекрасна можливість для того, щоб почати оновлювати судову систему.

Про це він сказав під час виступу в програмі «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю, що неважливо, який шлях до перемоги. Чому? Тому що наше сьогодні обговорення і всі заяви депутатів, які бояться через неконституційність чи якісь питання до цього законопроєкту, через 5-10 років ніхто не буде пам’ятати, навіть впевнений, через рік. Але всі будуть пам’ятати , як ми оновили, почали оновлювати судову гілку влади, як ми почали з найскладнішого етапу цієї реформи, зі складу Конституційного Суду. Тому я вважаю, що це, як кажуть, прекрасний початок дійсно скористатися цією, на жаль, глухою ситуацією, щоб почати оновлювати саме суди в Україні. А найголовніше - оновлювати довіру людей до судової гілки влади», - вважає Зеленський.

Він зазначив, що під час виборчої кампанії її учасники говорять про запровадження земельної, судової, медичної реформи, «а потім, коли доходить до реальних речей, – ми забуваємо, ми говоримо, що все якось не по закону, все якось неконституційно, давайте виважену позицію».

«Забудьте про виваженість позицій, будьте серйозними, сміливими, чесними, такими, як обирав народ України, принаймні ви так всі декларували», - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття встановлює відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох з них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Крім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним згаданого рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.