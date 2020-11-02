"Євросолідарність" закликає створити конкурсну комісію з обрання суддів КСУ - Геращенко

Про це заявила співголова фракції Ірина Геращенко під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми закликаємо, щоби парламент у чесний спосіб ... призначив ту комісію, яка буде обирати фахових, професійних суддів Конституційного Суду, і прийняти законодавство, яке відновлює відповідальність за недостовірне декларування і тим самим відновлює повноваження всіх антикорупційних органів", - зазначила політик.

При цьому вона поінформувала, що фракція "Європейської солідарності" зареєструвала у Верховній Раді відповідні законопроєкти.

Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та групи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення Закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Читайте також: В антикорупційному комітеті Ради прокоментували резонансне рішення КСУ

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.