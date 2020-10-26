Франція нагадує, за яких умов можливі вибори на окупованому Донбасі

У Франції вкотре відзначили, що проведення місцевих виборів на тимчасово непідконтрольних Києву окремих районах Донецької і Луганської областей можливо лише після відновлення українського суверенітету на Донбасі.

Про це заявило у понеділок Міністерство Європи і закордонних справ Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

«… Фінальною метою є повернення українського суверенітету на Донбасі, встановлення у регіоні сталого миру із проведенням після цього вільних і прозорих виборів за міжнародними стандартами ОБСЄ та за українським законодавством», - заявили у французькому МЗС.

У пресслужбі відомства, зокрема, відповіли на запитання журналіста, у якому містилося пряме твердження, що проведення виборів на Донбасі лише після відновлення контролю цих територій Києвом є «відмовою від Мінських домовленостей».

У Парижі запевнили, що продовжать разом з Німеччиною докладати зусиль у Нормандському форматі з метою імплементації Мінських домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні відбувалися місцеві вибори.

Вибори не організовувалися і не проводилися на тимчасово окупованих територіях на Донбасі і в Криму.

30 серпня ЦВК за рекомендацією штабу ООС і обласних військово-цивільних адміністрацій ухвалила постанову про те, що вибори не проводитимуться й у 18 громадах Донецької та Луганської областей, які знаходяться на підконтрольний Україні території.