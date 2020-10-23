Катерину Левченко обрали заступницею голови «ґендерної» комісії Ради Європи

Урядову уповноважену з питань ґендерної політики Катерину Левченко обрали заступницею голови комісії з ґендерної рівності Ради Європи.

Про це повідомляється на сторінці Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики у Фейсбуці.

"22-23 жовтня відбулося 18-те чергове засідання Комісії з питань ґендерної рівності Ради Європи, а 23 жовтня відбулися вибори керівного складу Комісії. Україну в Комісії представляє Урядова уповноважена з питань ґендерної політики Катерина Левченко", - йдеться у повідомленні.

Комісія з питань ґендерної рівності (GEC) була створена, щоб допомогти забезпечити інтеграцію ґендерної рівності у всі політики Ради Європи та подолати розрив між зобов'язаннями, прийнятими на міжнародному рівні, та реальністю жінок у Європі. Її члени призначаються державами-членами Ради Європи, а сама Комісія надає поради, керівництво та підтримку іншим органам Ради Європи та державам-членам в ґендерній інтеграції та реалізації політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

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Комісія з питань ґендерної рівності підтримує реалізацію Стратегії Ради Європи щодо ґендерної рівності на 2018-2023 роки, яка спрямована на шість ключових цілей: