Катерину Левченко обрали заступницею голови «ґендерної» комісії Ради Європи
Про це повідомляється на сторінці Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики у Фейсбуці.
"22-23 жовтня відбулося 18-те чергове засідання Комісії з питань ґендерної рівності Ради Європи, а 23 жовтня відбулися вибори керівного складу Комісії. Україну в Комісії представляє Урядова уповноважена з питань ґендерної політики Катерина Левченко", - йдеться у повідомленні.
Комісія з питань ґендерної рівності (GEC) була створена, щоб допомогти забезпечити інтеграцію ґендерної рівності у всі політики Ради Європи та подолати розрив між зобов'язаннями, прийнятими на міжнародному рівні, та реальністю жінок у Європі. Її члени призначаються державами-членами Ради Європи, а сама Комісія надає поради, керівництво та підтримку іншим органам Ради Європи та державам-членам в ґендерній інтеграції та реалізації політики забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Комісія з питань ґендерної рівності підтримує реалізацію Стратегії Ради Європи щодо ґендерної рівності на 2018-2023 роки, яка спрямована на шість ключових цілей:
- Запобігання гендерним стереотипам та сексизму й боротьба з такими явищами.
- Запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.
- Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя.
- Досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень.
- Захист прав жінок-мігрантів, жінок-біженців, жінок та дівчат, які шукають притулку.
- Реалізація стратегії досягнення гендерної рівності в усіх політиках та заходах.