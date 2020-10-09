Кабмін звільнив голову Держслужби морського та річкового транспорту

Кабмін звільнив голову Держслужби морського та річкового транспорту

Укрінформ
Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема щодо призначення ряду заступників міністрів.

Про це поінформував у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Івана Лукерю призначено заступником міністра розвитку громад та територій, Артура Селецького - заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Володимира Бондаренка - державним секретарем Міністерства енергетики.

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Крім того, Анатолія Куцевола призначено заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України, Тетяну Базанову - заступницею голови Державного агентства водних ресурсів (шляхом укладення з ними контрактів про проходження державної служби на період дії карантину).

На засіданні також прийнято рішення звільнити Сергія Звягінцева з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту (за угодою сторін). Виконання його обов’язків тимчасово покладено на Андрія Глазкова (перший заступник голови Морської адміністрації, у разі звільнення Звягінцева).

Кабмін погодив проєкт протокольного рішення про призначення Ігоря Чуліпи заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, а також призначення Миколи Таранова виконуючим обов’язки директора державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт".

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