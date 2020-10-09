Кабмін звільнив голову Держслужби морського та річкового транспорту

Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні ухвалив низку кадрових рішень, зокрема щодо призначення ряду заступників міністрів.

Про це поінформував у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, Івана Лукерю призначено заступником міністра розвитку громад та територій, Артура Селецького - заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, Володимира Бондаренка - державним секретарем Міністерства енергетики.

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Крім того, Анатолія Куцевола призначено заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України, Тетяну Базанову - заступницею голови Державного агентства водних ресурсів (шляхом укладення з ними контрактів про проходження державної служби на період дії карантину).

На засіданні також прийнято рішення звільнити Сергія Звягінцева з посади голови Державної служби морського та річкового транспорту (за угодою сторін). Виконання його обов’язків тимчасово покладено на Андрія Глазкова (перший заступник голови Морської адміністрації, у разі звільнення Звягінцева).

Кабмін погодив проєкт протокольного рішення про призначення Ігоря Чуліпи заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, а також призначення Миколи Таранова виконуючим обов’язки директора державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт".