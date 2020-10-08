Жодних «таємних засідань», Кабмін збирається у п’ятницю - Мокан

Засідання Кабінету Міністрів відбудеться 9 жовтня о 16:00 год, жодних таємних засідань уряд не проводить.

Як передає Укрінформ, про це 8 жовтня заявив представник Кабінету Міністрів у Верхній Раді, народний депутат фракції «Слуга народу» Василь Мокан у Телеграмі.

«Кабмін збереться завтра, 09 жовтня, о 16.00. Засідання було перенесене із середи на п‘ятницю у зв‘язку із офіційними закордонними відрядженнями багатьох міністрів, зокрема для участі у саміті Україна-ЄС у Брюсселі», - повідомив Мокан.

Він додав, що у понеділок зранку, 5 жовтня, після урядової наради відбулося позачергове засідання Кабміну.

«Жодних «раптових скасувань» і «секретних засідань» уряд не проводить. Заяви окремих опозиційних політиків на цю тему сприймаю як свідому політизацію порядку денного напередодні місцевих виборів», - зауважив нардеп.

Як повідомляв Укрінформ, зазвичай чергові засідання уряду проходять щосереди. У середу, 7 жовтня, в уряді повідомили, що чергове засідання уряду перенесено на 9 жовтня, оскільки деякі міністри перебувають у відрядженні за кордоном.