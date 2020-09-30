Разумков оголосив перерву в Раді й запросив на нараду керівників фракцій

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в засіданні парламенту в середу і покликав керівників депутатських фракцій і груп на нараду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Надійшла заява від двох депутатських фракцій про перерву... Будь ласка, голови депутатських фракцій та груп, запрошую до себе на нараду", - сказав Разумков.

При цьому спікер не уточнив, які саме фракції просили перерву, з якої причини та яка її тривалість.