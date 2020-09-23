Зеленський у Словаччині планує підписати угоду про поновлення польотів до Ужгорода

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Словаччини має намір провести низку зустрічей високого рівня та взяти участь у підписанні угоди щодо поновлення польотів до Ужгорода.

Про це він розповів в інтерв’ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

“Перспективними є низка інфраструктурних проєктів, серед яких хотів би відзначити відновлення повноцінного функціонування Міжнародного аеропорту «Ужгород». Під час мого візиту заплановано підписання угоди, яка дасть змогу відновити регулярні польоти до міста Ужгорода”, - зазначив Зеленський.

Він поінформував, що програмою візиту до Братислави передбачені також зустрічі з Президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, Прем’єр-міністром Ігорем Матовичем і Головою Національної ради Борисом Колларом.

За його словами, планується і зустріч з українською громадою.

“Ми будемо діяти згідно зі словацьким прислів’ям «Добрий сусід важливіший, ніж далекий родич». Також сподіваюся, що ще за нинішнього покоління між Україною та Словаччиною зникне шенгенський кордон і обидві країни будуть належати до єдиного європейського простору. Також ми розраховуємо, що Словаччина підтримуватиме Україну на шляху до відновлення суверенітету та територіальної цілісності”, - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 24 вересня планує відвідати з офіційним візитом Словаччину.