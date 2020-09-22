Аеропорт Ужгород має запрацювати восени - голова Закарпатської облради

Аеропорт Ужгород має запрацювати вже цієї осені. Для того, аби летовище могло приймати літаки Sky Up чи МАУ, а не тільки “Мотор Січі”, його необхідно дофінансувати та модернізувати, на що потрібно близько 60 млн грн.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс.

“Зараз очікуємо підписання угоди між Україною та Словаччиною щодо використання спільного простору і готуємося до того, що аеропорт в Ужгороді нарешті запрацює вже цієї осені. Для того, аби він міг приймати літаки Sky Up чи МАУ, а не тільки “Мотор Січі”, його необхідно дофінансувати, модернізувати і на це треба приблизно 60 млн грн. Сума порівняно невелика, її можна відшукати. Як варіант - дозволити Комунальному підприємству «Міжнародний аеропорт «Ужгород» Закарпатської облради взяти кредит і виступити гарантом.” - заявив Рівіс.

За його словами, у липні на сесії облради закарпатські депутати звернулися з проханням про безоплатну передачу з балансу аеропорту "Бориспіль" на баланс аеропорту "Ужгород" рухомого майна — техніки та обладнання.

"Бориспіль" має новіше (обладнання — ред.), але для нас воно ще послужить. Це ще більше зекономить нам коштів”, - зазначив Рівіс.

Він повідомив, що на Закарпатті вже вклали в аеропорт “Ужгород” багато коштів. Це летовище має ключове безпекове значення для області.

“Якщо раптом щось станеться, наприклад, сходження снігових лавин на перевалах чи лісові пожежі, то на Закарпаття можна буде дістатися тільки повітряним транспортом. А тому аеропорт має надзвичайно велике безпекове значення”, - наголосив голова облради.

На сьогодні тут здійснюють польоти тільки чартерні рейси, приймати великі літаки немає змоги, бо з одного боку - впритул місто, з іншого — словацький кордон, додав Рівіс. Але, на його переконання, аеропорт можна модернізувати і забезпечити достойне сполучення зі столицею України та столицями країн-сусідів ЄС.

Як повідомлялося, міжнародний аеропорт “Ужгород” не працює з 2016 року, відколи закінчився термін міжурядової угоди України та Словаччини про спільний повітряний простір. Через розташування аеропорту при зльоті/посадці на летовищі “Ужгород” літаки зачіпають повітряний простір сусідньої країни.

На підписання угоди зі Словаччиною чекають вже цієї осені, зі свого боку Україна виконала для цього усі передумови.