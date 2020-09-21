У Міжнародний день миру США закликали Росію піти з Донбасу та Криму

Сполучені Штати Америки у Міжнародний день миру закликали Росію припинити окупацію Криму, відступити з Донбасу та припинити агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у відеозверненні, оприлюдненому на Фейсбук-сторінці посольства США.

"Українці, як і люди в усьому світі, хочуть прожити своє життя в мирі та з повним визнанням своїх людських прав. Поки Росія не припинить конфлікт, який вона спричинила та підтримує на Донбасі, і повністю не вийде з Донбасу та Криму, українці не можуть насолоджуватися миром, на який заслуговують", - сказала Квін.

Вона додала, що Росія також мусить звільнити всіх українців, яких незаконно ув'язнила на покарання за їх мирну незгоду.

Дипломат запевнила, що США залишаються відданими дипломатичним зусиллям для припинення створеного Росією конфлікту на Сході України та окупації Криму.

Як повідомлялося, 21 вересня відзначається Міжнародний день миру.