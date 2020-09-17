Страйк шахтарів у Кривому Розі: депутати звернулися до Президента

Народні депутати України Володимир Кабаченко, Валентин Наливайченко, Андрій Ніколаєнко, Михайло Волинець звернулися до Президента України із запитом щодо гуманітарної катастрофи у Кривому Розі у зв’язку з багатоденним страйком шахтарів на Криворізькому залізорудному комбінаті (КЗРК).

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив під час брифінгу у Верховній Раді.

"Сьогодні в Києві біля Верховної Ради України, під Офісом Президента шахтарі з дружинами вимагають захисту своїх прав й відновлення справедливості на шахтах "Жовтнева", "Батьківщина", "Тернівська", "Гвардійська" Криворізького залізорудного комбінату. Ми особисто спілкувалися з людьми та почули про відчай простих шахтарів та їх дружин. 15-й день гірники зазначених шахт залишаються під землею у шкідливих для здоров’я та життя умовах, вимагаючи покращення якості життя працівників КЗРК. Вони вимагають припинення переслідування та тиску на учасників мирної акції протесту. Вимагають підвищення зарплат, повернення пільг за списками №1, 2, проведення атестацій у відповідності з українським законодавством", - йдеться у листі.

В документі зазначається, що весь цей час на протестувальників та членів їх родин, дітей чиниться адміністративний та психологічний тиск, застосовуються механізми залякування як з боку керівництва підприємства, так і місцевих силових органів. Народні депутати, враховуючи гуманітарний аспект цієї ситуації, просять Президента невідкладно доручити вирішення проблем шахтарів.

Волинець додав, що на сьогоднішньому засіданні у ВР було проголосовано за підготовлену ним правку про зміни до Закону “Про бюджет України на 2020 рік”, яка передбачає виділення 50 млн грн на погашення заборгованості шахти “Надія”, де також шахтарі вдавалися до протесту.

За його словами, така сама гуманітарна й соціальна криза існує на всіх шахтах Донецької, Луганської, Волинської та Львівської областей.

“Тому не може бути такого, що ми зараз одним змогли вирішити питання, іншим — ні. Тому ще поборемося і попрацюємо, шановні шахтарі, разом з вами”, - наголосив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 15-й день протесту під землею залишається 179 гірників. Також стало відомо, що на підприємстві готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Разом з тим керівництво КЗРК не вважає підземний протест гірників страйком через те, що гірники не висунули свої вимоги письмово, і має намір вирішити конфлікт у конструктивному руслі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".