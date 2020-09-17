До протесту шахтарів у Кривому Розі приєдналися залізничники — Волинець

До протесту шахтарів у Кривому Розі приєдналися залізничники — Волинець

Укрінформ
До акції протесту гірників шахт Криворізького залізорудного комбінату приєдналися залізничники Криворізького локомотивного депо.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"До акції протесту гірників шахт "Октябрська", "Родіна", "Тернівська", "Гвардійська" (КЗРК) приєднується трудовий колектив працівників-залізничників Кривбасу", - заявив Волинець.

За його словами, Первинна профспілкова організація (ППО) Вільної профспілки залізничників України Криворізького локомотивного ДЕПО звернулася з відкритим листом до міського голови Кривого Рогу Юрія Вілкула, в якому повідомила про своє рішення приєднатися до акції протесту шахтарів КЗРК.

"У тексті листа йдеться, що працівники незадоволені беззаконням та "низьким положенням" людини праці Кривбасу. Заявляється про порушення трудового законодавства у сферах: оплати праці, пільгового пенсійного забезпечення, права на відпустку. Зазначається, що частина співробітників працюють в екологічно забруднених районах міста, що колектив вимушений працювати на застарілих і технічно несправних локомотивах", - цитує Волинець.

Серед вимог, які висувають залізничники - підвищення зарплат не менше, ніж на 25%, перегляд рівня надбавок і додаткових благ, а також приведення рухомого складу техніки в належний стан.

Волинець наголосив, що у разі, якщо вимоги трудового колективу будуть проігноровані владою, керівництвом Укрзалізниці, з 29.09 працівники Криворізького локомотивного ДЕПО оголосять італійський страйк "робота за інструкцією".

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Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.

На 15-й день протесту під землею залишаються 179 гірників. Також стало відомо, що на підприємстві готуються до консервації усіх чотирьох шахт.

Разом з тим керівництво КЗРК не вважає підземний протест гірників страйком через те, що гірники не висунули свої вимоги письмово, і має намір вирішити конфлікт у конструктивному руслі.

17 вересня під землею перебуває 179 протестувальників.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

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