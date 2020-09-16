Уряд погодив звільнення глави Чернігівської ОДА

Про це поінформував у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, повідомляє Укрінформ.

За його словами, КМУ погодив проєктом Указу Президента про звільнення голови Чернігівської обласної державної адміністрації Андрія Прокопенка (за угодою сторін), проєкт розпорядження глави держави про звільнення Володимира Строканя з посади голови Бориспільської районної державної адміністрації (за угодою сторін).

Схвалено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів про звільнення Сергія Власенка з посади першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів.

Заступниками голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України призначено Володимира Трофименка та Олександра Потія. Михайла Лева - першим заступником голови Державного космічного агентства, Михайла Стороженка - заступником голови Державного агентства з питань кіно, Володимира Кузнєцова - заступником голови Державної казначейської служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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КМУ погодив проєктом розпорядження Президента України про призначення Миколи Ляшенка головою Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Також погоджено призначення Сергія Мовенка першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації, Анастасії Бондар - заступницею голови Одеської обласної державної адміністрації, Віктора Блонського Леонідовича — президентом Української державної корпорації по транспортному будівництву "Укртрансбуд".

Як повідомляв Укрінформ, Прокопенка призначили головою Чернігівської ОДА 1 листопада 2019 року. 12 вересня 2020 року Прокопенко повідомив, що подав заяву про відставку через "позбавлення впливу на кадрову політику".