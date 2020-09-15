У Відні проходить зустріч Зеленського і Курца

У Відні проходить зустріч Президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Австрії Себастіаном Курцом.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Президент України та Федеральний канцлер Австрії направились у кімнату переговорів. За результатами зустрічі запланована спільна пресконференція.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває 15-16 вересня з офіційним візитом у Республіці Австрія.

У межах візиту заплановані переговори глави держави з Федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, Федеральним канцлером Себастіаном Курцом та Президентом Національної ради (парламенту) Австрії Вольфгангом Соботкою.