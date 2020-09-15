МЗС звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати хасидів на виїзд в Україну

Міністерство закордонних справ України звернулося до Білорусі з клопотанням не оформлювати на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень із заборони в’їзду іноземців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС щодо ситуації на українсько-білоруському державному кордоні.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що протягом останньої доби на українсько-білоруській ділянці державного кордону фіксується прибуття груп іноземних громадян, які попри обмеження в’їзду намагаються потрапити в Україну для святкування Рош га-Шана.

У цьому контексті українські дипломати звернули увагу іноземців та осіб без громадянства до необхідності неухильного дотримання законодавства України з питань в’їзду та перебування на її території.

«МЗС України наголошує, що особи, які не підпадають під категорію виключень із вищезгаданої заборони, не можуть бути пропущені на територію України. З метою запобігання незаконному проникненню в Україну груп іноземців, МЗС України звернулось до Білоруської сторони з клопотанням не здійснювати оформлення на виїзд в Україну осіб, які не підпадають під категорію виключень», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Українські дипломати також звернулися до усіх подорожуючих з наполегливим клопотанням поважати діючі правила у сфері прикордонного контролю та не допускати створення ускладнених ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон.

Як повідомляв Укрінформ, сотні прочан-хасидів, які намагаються потрапити в Україну з території Білорусі попри обмеження в’їзду, наразі продовжують перебувати на кордоні між українським та білоруським пунктами пропуску.

Українські прикордонники прогнозують прибуття ще тисячі прочан-хасидів до кордону з боку Білорусі на Чернігівщині, до 700 осіб - на Житомирщині і близько 1,5 тисячі осіб — на Волині.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.