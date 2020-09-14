Богдан каже, що після свого звільнення з ОП із Зеленським спілкувався один раз

Ексголова Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що після свого звільнення з ОП він із Президентом Володимиром Зеленським спілкувався один раз і недовго.

Про це він повідомив у коментарі журналістам перед допитом у ДБР, передає кореспондент Укрінформу.

«Один раз, буквально дві хвилини, і це була особиста розмова. Я його набрав, в мене було одне питання, і він так і не відповів. У нього немає часу, він дуже зайнятий. Це давно було», - сказав Богдан.

Відповідаючи на запитання, чи збирається він повертатися у публічну політику, ексголова ОП зазначив, що це залежить від того, чи буде відповідний суспільний запит.

«Чи буде суспільний запит на такого політика, як я… На сьогоднішній день мені комфортно у якості адвоката і бізнесмена. Я продовжую займатися цією прекрасною роботою, яка дає задоволення», - уточнив він.

Водночас Богдан наголосив, що ніколи не повернеться до Зеленського і працювати з ним не збирається.

«Якщо буде запит від України, від українців, то звичайно, всі свої знання, можливості, енергію направлю на те, щоб наша країна розвивалася і процвітала», - уточнив Богдан.

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Як повідомлялося, 10 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що викликає екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

Раніше Богдан у інтерв'ю одному зі ЗМІ заявив, що іноземні спецслужби вірять, що є алгоритм дій із кількох пунктів, який нинішній голова ОП Андрій Єрмак виписав із росіянами, що існує домовленість про спільні вчинки між Україною та Росією.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось", – сказав він, підкресливши, що цей план, на його думку, - утопія.

9 вересня Богдан повідомив, що у зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону змушений був перейти українсько-румунський кордон.

11 вересня Богдан повідомив, що вже повернувся до Києва і у понеділок прийде до Державного бюро розслідувань, куди його викликали повісткою.