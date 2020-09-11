Богдан обіцяє прийти на допит в ДБР і кличе журналістів

Колишній голова Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що вже повернувся до Києва і у понеділок прийде до Державного бюро розслідувань, куди його викликали повісткою.

Про це Богдан написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Тільки повернувся до Києва і моментально (можуть же, коли хочуть), отримав повістку на допит в ДБР. Буду надзвичайно радий поспілкуватися з ними, а до цього запрошую журналістів зустрітися біля ДБР о 10 в понеділок», - зазначив він.

Водночас ексголова ОП у своєму Телеграм-каналі виклав скан-копію цієї повістки, де уточнюється, що його викликають до ДБР 14 вересня на 11:00.

Як повідомляв Укрінформ, 10 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що викликає екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

Раніше Богдан у інтерв'ю одному зі ЗМІ заявив, що іноземні спецслужби вірять, що є алгоритм дій із кількох пунктів, який нинішній голова ОП Андрій Єрмак виписав із росіянами, що існує домовленість про спільні вчинки між Україною та Росією.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось", – сказав він, підкресливши, що цей план, на його думку, - утопія.

9 вересня Богдан повідомив, що у зв’язку з фізичною загрозою після першого інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону змушений був перейти українсько-румунський кордон.