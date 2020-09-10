ДБР викликає Богдана на допит

Держбюро розслідувань викликає екскерівника Офісу Президента Андрія Богдана як свідка для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним в інтерв’ю Дмитру Гордону слів з приводу ймовірних домовленостей із російськими чиновниками щодо Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті ДБР.

У відомстві зазначили, що 9 вересня 2020 року в інтерв'ю одному з видань Богдан оприлюднив інформацію про нібито наявність домовленостей з російськими посадовцями питань щодо статусу Криму, авіасполучення з Росією, обміну полоненими та ряду інших домовленостей, що не передбачені законами та нормативно-правовими актами або директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ.

"З огляду на суспільну значущість порушених питань, слідчі Державного бюро розслідувань запрошують Андрія Богдана для проведення слідчих дій та перевірки озвучених ним фактів у якості свідка. ДБР вже направило повістку про виклик на адресу його реєстрації", - уточнюється у повідомленні.

Укрінформ намагається отримати у ДБР інформацію, на який час призначений допит Богдана.

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Раніше Богдан у інтерв'ю одному зі ЗМІ заявив, що іноземні спецслужби вірять, що є алгоритм дій із кількох пунктів, який нинішній голова ОП Андрій Єрмак виписав із росіянами, що існує домовленість про спільні вчинки між Україною та Росією.

"Я не бачив цього документа, але серед дипломатів і спецслужб багато разів зустрічав згадку про нього. У ньому є чи то 12, чи то 13 пунктів. Але в це вірять усі іноземні спецслужби... Це якийсь алгоритм дій. "Ми вам – кораблі, ви нам – воду у Крим, ми вам – полонених, ви нам – пряме авіасполучення. Ми вам – $3 млрд за рішенням суду, а ви нам щось", – сказав він, підкресливши, що цей план, на його думку, - утопія.