Справа про держзраду: апеляції на вирок Януковичу відклали на 1 жовтня

Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційних скарг захисту експрезидента Віктора Януковича на вирок суду першої інстанції у справі щодо держзради на 1 жовтня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила його адвокат Андріана Фозекош.

"Відкладено на 1 жовтня, на 14:00", - сказала Фозекош.

Зі свого боку, в пресслужбі адвокатської компанії "Авер Лекс" Укрінформу уточнили, що на цьому засіданні не було складу суду.

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.