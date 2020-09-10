Справа про держзраду: апеляції на вирок Януковичу відклали на 1 жовтня

Справа про держзраду: апеляції на вирок Януковичу відклали на 1 жовтня

Укрінформ
Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляційних скарг захисту експрезидента Віктора Януковича на вирок суду першої інстанції у справі щодо держзради на 1 жовтня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила його адвокат Андріана Фозекош.

"Відкладено на 1 жовтня, на 14:00", - сказала Фозекош.

Зі свого боку, в пресслужбі адвокатської компанії "Авер Лекс" Укрінформу уточнили, що на цьому засіданні не було складу суду.

Читайте також: Антикорупційний суд відмовив НАБУ в заочному розслідуванні щодо "лісника Януковича"

Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-