Разумков їде з візитом до Литви

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 10 вересня здійснить офіційний візит до Литовської Республіки.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради.

"Під час візиту голова парламенту України проведе зустрічі зі спікером Сеймаса Литви Вікторасом Пранцкєтісом, президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом", - ідеться в повідомленні.

Також Разумков візьме участь в урочистій частині пленарного засідання Сеймаса Литви, присвяченого 30-й річниці відновлення незалежності держави та поспілкується з українською громадою Литви.

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Окрім того, Голова Верховної Ради в рамках поїздки зустрінеться з Маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Гродзьким.