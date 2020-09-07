Зеленський у вівторок їде на Житомирщину

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 8 вересня, відвідає Житомирську область.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«8 вересня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочу поїздку до Житомирської області», - йдеться у повідомленні.

Програма перебування глави держави в області наразі не повідомляється.

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Водночас, як сказав кореспондентові Укрінформу прессекретар голови ОДА Юрій Мельник, попередньо передбачається, що Президент огляне об’єкти програми «Велике будівництво».

Це буде третя поїздка Зеленського на Житомирщину. Вперше він побував в Олевську у серпні 2019 року під час представлення голови ОДА Віталія Бунечка. Згодом, у жовтні, глава держави відвідав Житомир під час форуму регіонів України та Білорусі.