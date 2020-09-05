Україна й Румунія підписали угоду про військово-технічне співробітництво

Україна та Румунія підписали міжурядову угоду про військово-технічне співробітництво.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Посольство України в Румунії у Фейсбуці.

"5 вересня 2020 року міністр оборони України Андрій Таран в рамках свого візиту до м. Бухарест та міністр національної оборони Румунії Ніколає Чуке підписали угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Румунії про співробітництво у військово-технічній сфері", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міжурядова угода визначає правову базу військово-технічного співробітництва між двома країнами, спрощує процедуру здійснення державних закупок у відповідній сфері, а також дозволяє розширити партнерство між Україною та Румунією, спрямоване на зміцнення безпеки у регіоні Чорного моря.

Фото: Фейсбук / Посольство України в Румунії