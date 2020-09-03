Рада планує посилити захист прав дітей, батьки яких під арештовані

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 3603 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків».

Як передає Укрінформ, відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

Законопроєктом пропонується доповнити статтю 191 КПК положенням, за яким уповноважена службова особа зобов’язана негайно повідомити до органу опіки та піклування про наявність на утриманні затриманої особи дитини, яка залишається без догляду. Про вжиті заходи уповноважена службова особа інформує затриману особу, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження.

Водночас передбачається змінити й статтю 194 КПК. Так, у разі наявності в заарештованого дитини, яка перебуває на утриманні підозрюваного, обвинуваченого та залишається без догляду у зв’язку із застосуванням запобіжного заходу, слідчий, прокурор звертається до органу опіки та піклування щодо тимчасового влаштування дитини.

Окрім того, зміни можуть бути внесені й до статті 213 КПК. Так, у разі наявності на утриманні затриманої особи дитини, яка залишилась без догляду, уповноважена службова особа, зобов’язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування. Про вжиті заходи уповноважена службова особа, що здійснила затримання, письмово повідомляє затриманого, слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд і приєднує копію листа до матеріалів кримінального провадження.