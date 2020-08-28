Боротьба з тероризмом: Україна піднялася у рейтингу Ради Європи

У Раді Європи позитивно оцінили зусилля України у боротьбі з відмиванням грошей, отриманих протиправним шляхом, включаючи протидію фінансуванню тероризму.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю доповіді органу Ради Європи з протидії відмиванню грошей MONEYVAL.

«MONEYVAL відзначає прогрес України у двох ключових сферах: удосконалення положень законодавства у боротьбі з фінансуванням тероризму; накладання санкцій на фінансові інституції та інші структури, які не виконують вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму», - заявили у Раді Європи.

Готуючи доповідь, експерти MONEYVAL проаналізували законодавчі, регуляторні, інституційні заходи, що були імплементовані в Україні з метою виправлення наявних раніше недоліків.

Завдяки цим позитивним крокам, MONEYVAL нині перевів Україну до вищого міжнародного рейтингу за цими двома критеріями, зокрема, з країни, що «частково відповідає», до країни із «високим рівнем відповідності».

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Водночас, MONEYVAL не задовольнив запит України покращити рейтингові показники за чотирма іншими сферами: фінансові санкції, пов’язані з тероризмом; фінансові санкції, пов’язані з непоширенням (відмивання грошей); регуляторна база та контроль за професійною діяльністю, не пов’язаною з фінансами; ведення національної статистики у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Окрім цього, у доповіді відзначається, що на сьогодні Україна виконала лише 11 із 40 рекомендації ФАТФ (Група з розробки фінансових заходів у боротьбі з відмиванням грошей) щодо утвердження міжнародних стандартів у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.