Euronews покаже інтерв‘ю Зеленського впродовж чотирьох днів - Мендель

Телеканал Euronews чотири дні показуватиме інтерв'ю Володимира Зеленського, в якому Президент поділився своїм баченням шляхів розв'язання проблем сьогодення та розбудови України майбутнього.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис у Фейсбуку речниці Президента Юлії Мендель.

«Чотири дні на телеканалі Euronews показуватимуть інтерв‘ю Володимира Зеленського про Україну сьогодні, про те, як вирішуємо проблеми, що для нас головне і якою бачимо Україну майбутнього», - написала Мендель.

Речниця глави держави також навела деякі цитати з інтерв'ю, пообіцявши: «Більше - на сайтах Euronews 13-ма мовами та на сайті Президента України вже завтра зранку».

Фото: Офіс Президента