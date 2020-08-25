Піскун заявляє, що звільнився за власним бажанням

Колишній генеральний прокурор, радник генпрокурора Ірини Венедиктової Святослав Піскун написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна", передає Укрінформ.

"Це стосується не моїх особистих відносин з генеральним прокурором Венедиктовою, це стосується, так би мовити, мене, ГПУ і тих людей, які там працюють і працювали навіть більшою мірою", - наголосив Піскун.

Піскун повідомив, що його звільнення пов'язане з судовими позовами про перерахунок пенсій понад 3,5 тис. працівників прокуратури, яким необхідно, щоб генпрокурор просто видав довідки. На підставі цих довідок про заробітну плату їм перерахують пенсії.

"Це була наша головна проблема, а також поновлення на роботі тих людей, яких генпрокурор Рябошапка незаконно звільнив з посади... Наскільки я зрозумів, нічого такого за цей період ми не встигли зробити, щоб воно докорінно змінило ситуацію - людям довідки не перераховуються, на роботі люди не поновлюються, крім прокурора Києва, можливо, ще 2-3 осіб. Я так зрозумів, що моє перебування там на посаді радника... я просто зрозумів, що мені краще бути в стороні, ніж усередині цієї системи", - сказав Піскун.

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Як повідомлялося, генеральний прокурор Ірина Венедиктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником 30 липня.

Піскун тричі очолював генеральну прокуратуру - з липня 2002 по жовтень 2003 року, з грудня 2004 по жовтень 2005 року, а також в квітні-травні 2007 року. Крім того, він був народним депутатом України V і VI скликань від "Партії регіонів".