Таран назвав пріоритетні завдання Міноборони

Поставлені Президентом – Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України Володимиром Зеленським першочергові завдання Міністерству оборони України будуть виконані у повному обсязі.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба міністерства.

«Серед пріоритетних завдань Міноборони є подальше реформування Збройних сил України, розвиток та посилення їх бойових спроможностей, імплементація стандартів НАТО на шляху подальшої інтеграції України до євроатлантичного простору. Це також забезпечення новітніми зразками озброєння та військової техніки підрозділів Українського війська, передусім тих, які наразі виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил», - заявив Таран.

Міністр також наголосив на дотриманні українськими захисниками повного та всеосяжного режиму припинення вогню і продовженні вирішення ситуації на сході України політико-дипломатичним шляхом.

Таран пообіцяв продовжувати політику, спрямовану на посилення соціального захисту військовослужбовців: створювати гідні умови для проходження військової служби, забезпечувати військових та їхні родини житлом, гідним грошовим забезпеченням, пріоритетним правом на вступ до навчальних закладів, безкоштовною освітою, належним медичним забезпеченням.

За словами міністра, усі завдання вимагають від керівництва військового відомства та усього особового складу Збройних сил України консолідації зусиль, наполегливості та цілеспрямованості. Збройні сили України готові до якісного виконання поставлених завдань, запевнив Таран.

Фото: mil.gov.ua