Садовий вчетверте балотуватиметься у мери Львова

Андрій Садовий у свій день народження заявив, що знову балотуватиметься на посаду міського голови Львова.

Про це він сказав у відеозверненні у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"19 серпня, мені 52 роки. Дякую всім, хто телефонує, посилає СМС - дуже багато вітань. І є багато питань: слухай, Андрію, так ти ідеш на наступні вибори?" - розповів львівський мер.

Він перерахував розпочаті у місті проєкти, які хоче продовжити: будівництво заводу по переробці сміття, ремонт вулиць, модернізація лікарні швидкої допомоги тощо. І озвучив намір висунути свою кандидатуру на прийдешніх виборах.

Андрій Садовий вже тричі обирався на посаду львівського міського голови. Уперше обійняв цю посаду у березні 2006 року.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня. Громадяни обиратимуть депутатів місцевих рад - сільських і селищних, міських, районних та обласних, районних у містах, а також міського голову Києва та голів майже усіх міст, сіл і територіальних громад.