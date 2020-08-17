Зеленський звільнив позаштатного радника Новікова
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увільнив Ігоря Новікова від обов’язків позаштатного радника.
Як повідомляє Укрінформ, відповідний Указ оприлюднено на сайті глави держави.
«Увільнити Новікова Ігоря Володимировича від виконання обов’язків Радника Президента України (поза штатом)», - йдеться у документі.
Як повідомлялося раніше, 5 серпня Новіков написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Президент Зеленський 9 липня своїм Указом призначив Ігоря Новікова позаштатним радником. Раніше він очолював українську філію американського Інституту сингулярності.