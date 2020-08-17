Президент оновив склад РНБО

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 324/2020 глава держави підписав 17 серпня, повідомляє пресслужба Президента.

Згідно з документом, до складу РНБО ввійшли голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, новий очільник Нацбанку Кирило Шевченко, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Читайте також: Зеленський провів закриту нараду через загострення ситуації в Білорусі

Цим же указом зі складу РНБО виведені ексголова Служби зовнішньої розвідки Валерій Євдокимов, колишній віцепрем’єр-міністр Вадим Пристайко та колишній голова НБУ Яків Смолій.