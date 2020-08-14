Президент пропонує врегулювати допуск слідчих і прокурорів у район ООС

Президент пропонує врегулювати допуск дізнавачів, слідчих і прокурорів у район ООС.

Президент пропонує внести зміни до Закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Відповідний законопроект №3984 зареєстрований у парламенті, передає Укрінформ.

Текст документа на сайті ВР наразі відсутній.

У картці законопроєкту зазначається, що його передано на розгляд керівництву парламенту.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня. На ньому має бути розглянуто низку питань, зокрема законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні.