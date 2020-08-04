Секретаріат КМУ уже опрацював 30 тисяч запитів на публічну інформацію

Секретаріат уряду у липні перетнув рубіж у 3️0️0️0️0️ опрацьованих запитів на публічну інформацію за весь період дії закону про доступ.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написала в.о. директора Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю КМУ Роксолана Стадник.

"Загалом маємо наступну статистику:

30 366 ─ запитів опрацьовано за весь період дії Закону в Секретаріаті уряду

554 ─ запити надійшло у липні;19 058 ─ запитів надійшло електронною поштою (найпоширеніший канал надходження запитів); 10 035 ─ поштою; 1 150 ─ телефоном; 123 ─ факсом; 21 278 ─ запитів надійшло від фізичних осіб (найактивніші запитувачі); 3 273 ─ від об’єднань громадян без статусу юридичної особи;

2 992 ─ юридичних осіб; 2 823 ─ представників ЗМІ;

17 492 ─ відповіді надано безпосередньо Секретаріатом КМУ; 12 822 ─ запити передано на опрацювання належним розпорядникам; 50,1 % ─ запитів стосувалося інформації довідково-енциклопедичного характеру", - наголосила Стадник.

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За її словами, найбільше запитів надійшло з м. Києва, Одеської, Львівської, Харківської, Дніпропетровської областей.

"Статистика річ невблаганна, вперта та прямолінійна і показує, що рік від року кількість запитів лише збільшується так, перші десять тисяч було "подолано" приблизно за 4 роки (травень 2011 – липень 2015), наступні десять тисяч – трохи меньше ніж за 3 роки (липень 2015 - березень 2018), а третій десяток тисяч – трохи більше ніж за 2 роки", - зазначила в. о. директора Департаменту.