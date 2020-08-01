Росія підготувала список вразливих місць української економіки – розвідка

Росія використовує всі можливості для ведення торгово-економічної війни проти України.

Як повідомляє Укрінформ, про це голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк написав у своїй статті для ZN.UA.

Як зазначається, йдеться про фінансовий тиск, енергетичний шантаж, транзитно-транспортну блокаду, витіснення українських товаровиробників з традиційних ринків збуту, дискредитацію наших підприємств на міжнародних ринках, інвестиційне проникнення на ринки України через підставні структури.

Українська розвідка має інформацію про те, що в РФ вже підготовлено «реєстр» «больових точок» України, через які планується завдати дуже великої шкоди економіці нашої країни. Центральне місце в списках займають флагмани вітчизняної промисловості, українські порти і транспортна інфраструктура, підприємства ПЕК і, звичайно ж, підприємства ОПК.

За даними розвідки, РФ намагається зірвати діалог України з міжнародними фінансовими інститутами, проводить інформаційні кампанії в країнах ЄС, нав'язуючи думку про ненадійність нашої енерготранспортної системи. Особливу увагу російська пропаганда приділяє недопущенню зростання прямих іноземних інвестицій в нашу державу, доводячи до наших партнерів спотворену інформацію про корупційні ризики і загрози.

Як зауважують у СЗР, напередодні чергових переговорів України з МВФ Росія через дипломатичні та інші канали доводить до авторитетних представників іноземних банківських та ділових кіл дані про нібито нецільове використання Україною кредитних коштів, а також технічної і гуманітарної допомоги. Не нехтує РФ і розповсюдженням дезінформації про «економічний занепад нашої держави внаслідок корупції» під час офіційних контактів вищого російського керівництва із західними лідерами.

Росія активно просуває ідею енергетичного ембарго України шляхом реалізації обхідних газових маршрутів, фінальним етапом якої має стати завершення будівництва проєкту «Північний потік-2» і закриття маршрутів постачання природного газу з РФ через Україну.

Фото: Нафтогаз