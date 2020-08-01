Росія підготувала список вразливих місць української економіки – розвідка

Росія підготувала список вразливих місць української економіки – розвідка

Укрінформ
Росія використовує всі можливості для ведення торгово-економічної війни проти України. 

Як повідомляє Укрінформ, про це голова Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк написав у своїй статті для ZN.UA.

Як зазначається, йдеться про фінансовий тиск, енергетичний шантаж, транзитно-транспортну блокаду, витіснення українських товаровиробників з традиційних ринків збуту, дискредитацію наших підприємств на міжнародних ринках, інвестиційне проникнення на ринки України через підставні структури.

Українська розвідка має інформацію про те, що в РФ вже підготовлено «реєстр» «больових точок» України, через які планується завдати дуже великої шкоди економіці нашої країни. Центральне місце в списках займають флагмани вітчизняної промисловості, українські порти і транспортна інфраструктура, підприємства ПЕК і, звичайно ж, підприємства ОПК.

За даними розвідки, РФ намагається зірвати діалог України з міжнародними фінансовими інститутами, проводить інформаційні кампанії в країнах ЄС, нав'язуючи думку про ненадійність нашої енерготранспортної системи. Особливу увагу російська пропаганда приділяє недопущенню зростання прямих іноземних інвестицій в нашу державу, доводячи до наших партнерів спотворену інформацію про корупційні ризики і загрози.

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Як зауважують у СЗР, напередодні чергових переговорів України з МВФ Росія через дипломатичні та інші канали доводить до авторитетних представників іноземних банківських та ділових кіл дані про нібито нецільове використання Україною кредитних коштів, а також технічної і гуманітарної допомоги. Не нехтує РФ і розповсюдженням дезінформації про «економічний занепад нашої держави внаслідок корупції» під час офіційних контактів вищого російського керівництва із західними лідерами.

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Росія активно просуває ідею енергетичного ембарго України шляхом реалізації обхідних газових маршрутів, фінальним етапом якої має стати завершення будівництва проєкту «Північний потік-2» і закриття маршрутів постачання природного газу з РФ через Україну.

Фото: Нафтогаз

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