Мендель звернула увагу американських ЗМІ на три основні напрямки реформ в Україні

Міжнародна спільнота збільшує підтримку Україну через успішне впровадження в країні реформ.

Про це у статті для видання “National Interest” пише прессекретар президента України Юлія Мендель.

“Це (збільшення фінансової підтримки від ЄС, МВФ та МБРР - ред.) стало можливим перш за все завдяки запуску структурних реформ. Серед них: боротьба із корупцією, створення ринку землі, нове законодавство про концесію та приватизацію, а також лібералізація банківського сектору. Міжнародні фінансові інституції не вкладали б свої ресурси у непередбачувані економіки, що не демонструють прогресу”, - зазначає Мендель.

Вона звернула увага на три основні напрямки втілення реформ в Україні: відкриття ринку землі, створення правил концесії та приватизації, а також розвиток важливої інфраструктури.

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“Судову реформу буде завершено протягом року. Ми скасували сотні документів, яким регулювався бізнес, аби дати йому більше свободи. Перелік позитивних перетворень в період Президента Зеленського - велетенський”, - наголосила прессекретар.

Вона нагадала, що після інавгурації Володимир Зеленський пообіцяв “змінити старі підходи, що заважали Україні зростати”.

“Основу цього вже збудовано, а стіни й дах будуть незабаром завершені. Ми всі хочемо бути у міцному помешкані для кожного українця, у якому раді кожному, незалежно від його або її мови, культури, релігії, політичних поглядів”, - йдеться у статті.

На переконання Мендель, для досягнення цього “нам слід змінити наратив жертовності у суспільстві та агресивні манери відносно один одного”.

“Саме майбутнє України повинне об’єднувати усіх нас”, - підсумувала прессекретар.