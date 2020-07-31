Венедіктова пояснила призначення Піскуна своїм радником

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вважає найціннішим у людини - її досвід та закликає не плутати фахівців із політиками.

Про це Ірина Венедіктова написала у Facebook.

«Найцінніше, що є у людини, - це досвід. Негативний і позитивний, підйоми і падіння і знов підйоми. І коли людина десятиліттями в професії, залишається соціально активною та за нею ідуть колективи, - вона ефективна», - повідомила вона.

У зв’язку з цим Венедіктова заявила, що «безмежно вдячна» всім «реформаторам» і «активістам» за поради стосовно її заступників і радників з новими обличчями. «Мабуть їх треба брати відразу ж з пологових будинків», - зауважила генпрокурор.

«Щодо часів різних президентів і «їхніх» прокурорів - і лікарі і вчителя і правоохоронці працюють при різних президентах. Це люди систем. І вони працюють на державу в межах, встановлених законом, виконуючи свої функції. Не плутайте їх з політиками)», - наголосила Венедіктова.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником. У період з 2002-го до 2007 року Піскун тричі був генеральним прокурором України.

Фото: Офіс генпрокурора