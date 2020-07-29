Венедіктова представила першого заступника: що про нього відомо

Ірина Венедіктова представила першого заступника Генерального прокурора.

Ним став Роман Говда, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"У середу, 29 липня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу Генерального прокурора першого заступника генпрокурора – Романа Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника та виконував обов’язки прокурора м. Києва", - йдеться у повідомленні.

Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на посадах: помічника прокурора Корольовського району м.Житомира; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Житомирської області; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу, першого заступника начальника управління Генеральної прокуратури України; прокурора Одеської області; заступника Генерального прокурора України; заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, прокурора міста Києва; начальника управління Офісу Генерального прокурора. 30 квітня 2020 року призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва.