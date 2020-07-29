Венедіктова представила першого заступника: що про нього відомо
Ним став Роман Говда, повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
"У середу, 29 липня 2020 року, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу Генерального прокурора першого заступника генпрокурора – Романа Говду, який раніше обіймав посаду першого заступника та виконував обов’язки прокурора м. Києва", - йдеться у повідомленні.
Роман Говда в органах прокуратури працює з серпня 2003 року на посадах: помічника прокурора Корольовського району м.Житомира; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу прокуратури Житомирської області; прокурора, старшого прокурора, заступника начальника та начальника відділу, першого заступника начальника управління Генеральної прокуратури України; прокурора Одеської області; заступника Генерального прокурора України; заступника начальника Департаменту Генеральної прокуратури України, прокурора міста Києва; начальника управління Офісу Генерального прокурора. 30 квітня 2020 року призначений на посаду першого заступника прокурора міста Києва.