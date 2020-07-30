Венедіктова призначила Піскуна своїм радником

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

Про це свідчить наказ Венедіктової від 27 липня, копію якого опублікував у Facebook ексгенпрокурор Юрій Луценко.

Згідно з документом, Піскун став позаштатним радником Венедіктової на громадських засадах.

Як повідомлялося, Піскун - тричі генеральний прокурор України: з липня 2002 року по жовтень 2003 року; з грудня 2004 року по жовтень 2005 року та з квітня 2007 по травень 2007 року.