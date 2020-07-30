Венедіктова призначила Піскуна своїм радником

Венедіктова призначила Піскуна своїм радником

Документ
Укрінформ
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

Про це свідчить наказ Венедіктової від 27 липня, копію якого опублікував у Facebook ексгенпрокурор Юрій Луценко.

Згідно з документом, Піскун став позаштатним радником Венедіктової на громадських засадах.

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Як повідомлялося, Піскун - тричі генеральний прокурор України: з липня 2002 року по жовтень 2003 року; з грудня 2004 року по жовтень 2005 року та з квітня 2007 по травень 2007 року.

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