5 запитань та відповідей про вибори в ОТГ

Для 90% об’єднаних територіальних громад вони будуть першими

«Місцеві вибори на сьогодні це повний …вінегрет. Ситуація, коли реорганізація територій суміщена з виборами за новими правилами, коли межі районів змінюються - неприпустима», - так охарактеризував передвиборний стан країни один з провідних експертів з виборчого права Олександр Барабаш.

У незалежних спостерігачів є великі сумніви, чи вартувало завершення децентралізації сполучати із виборами за новим кодексом. (До речі, новий Виборчий кодекс піддавали критиці і експерти, і Головне юридичне управління парламенту). Тим більше, вважають вони, що не відбулося належного роз’яснення і популяризації нових правил голосування, ні серед населення, ні для співробітників комісій. Але по факту маємо і нові правила, і новий територіально- адміністративний устрій. Тож подивимося, як виглядатимуть основні новації кампанії, які торкнуться кожного виборця.

Олександр Барабаш

Підготовка виборчого процесу розпочинається 27 липня з подання до ЦВК обласних, районних, міських виборчих комісій і триватиме до 5 серпня, комісії формуватимуться до 10 серпня. Відтак до 14 серпня ЦВК повинна призначити вибори, а до 30 їх оголосити, сам виборчий процес стартує 5 вересня. Чекаємо на призначення перших виборів від ЦВК, адже процедури чергових та перших місцевих виборів цьогоріч є одночасними.

На момент написання цих заміток нового Виборчого кодексу з поправками у ВР ще немає, а тому оцінки експертів щодо окремих процедурних новацій не збігаються. Тож спробуємо відповісти на найпростіші запитання.

1. В якій календарній фазі виборів ми перебуваємо? Коли і як формуватимуться комісії?

До 5 серпня відбуватиметься внесення до ЦВК подань щодо кандидатур до складу обласних, районних, міських, районних у місті Києві територіальних виборчих комісій. Подавати кандидатури будуть місцеві організації парламентських партій, а також партії, які (це новинка) уклали угоду про співпрацю на місцевих виборах з депутатською групою парламенту. А далі за жеребкуванням отримують місце представники від «первинок» інших партій. Шанси непарламентських партій отримати представництво в комісіях мінімальне, оскільки склад ТВК це 9-18 осіб.

Комісії утворюватимуться відповідно до нового територіального поділу. Склад обласних, міських та районних ТВК затверджує ЦВК. У містах без районного поділу і селах членів дільничих комісій призначатиме тервиборчком. У серпні мають бути утворені ТВК, вони й нарізатимуть округи.

2. За якою системою обиратимуть голів та депутатів сільських, селищних і міських рад?

Новий виборчий кодекс запроваджує двотурову систему для обрання голів громад, в яких є понад 75 тисяч виборців. Якщо за підрахунками бюлетенів кандидат не набрав 50+1 голос, призначається другий тур. Там, де виборців менше, голова обирається простою більшістю.

Вибори депутатів відбуваються за пропорційною виборчою системою для громад, де проживає понад 10 тисяч виборців. Деякі експерти нарікають, що такий підхід сформує в радах представництво політичних партій, а не громад. І чи не вийде так, що політизація місцевих рад приведе до того, що депутати слухатимуться партійних начальників, а не громаду.

Відсутність кандидатів-самовисуванців дала привід деяким представникам місцевого самоврядування назвати нову систему «картельною змовою парламентських партій».

3. Скільки бюлетенів отримає виборець 25 жовтня? Як виглядатиме бюлетень?

Виборець отримає кілька бюлетенів, бо голосуватиме за голову (села, чи міста), за депутатів сільської, районної та обласної ради. Виборці спочатку мають визначитися, за яку партію голосуватимуть, а потім за якого кандидата.

Виборець повинен буде знайти свого кандидата у бюлетені пропорційної системи. Обрати партію та обрати кандидата, номер якого прописати в бюлетені спеціальним трафаретом. Дехто пророкує, що буде 500 кандидатів в депутати і висловлюють думку, що ми переживемо досвід перших виборів Польщі, де через таку плутанину 30% бюлетенів було зіпсовано.

3. Чи для громад і райрад це будуть перші вибори?

Так. Для 90% ОТГ - сільських, міських, селищних, районних рад це будуть перші вибори. Вони призначаються ЦВК для одночасного проведення в 1200 ОТГ та 136 радах різних рівнів за 70 днів до голосування. В окремих, утворених раніше, ОТГ перші вибори вже відбулися, але їх проводитимуть знову.

4. Скільки округів може бути в межах громад?

Методика визначення кількості округів містить багато допусків та трактувань. Закон дає широкий простір для творчості ТВК. Вже сьогодні деякі фахівці передбачають, що процес нарізання округів та визначення їх кількості може потягти за собою тисячу локальних війн.

Звичайно, цікаво буде побачити, де й скільки буде округів, як вони нарізалися, якою є кількість виборців в округах, кількість мандатів і яким буде «навантаження на мандат». Сьогодні сказати важко.

Деякі експерти вважають, що вимоги закону неконкретні, хоча й лунали побажання, щоб район ділився на два округи. Не виключено, що до лобіювання саме такого варіанту закону долучилися місцеві еліти, які планували сформувати прогнозовані для себе ради.

5. Чи будуть якісь новації в роботі комісії?

Принцип роботи комісій всюди однаковий. Навіть текстуально норми щодо порядку роботи переходять із закону в закон.

Епілог.

Попри тривоги щодо майбутніх виборів не можна не помітити одного позитиву: інтелектуального та громадського зростання ролі громад в регіоні, їхніх офіційних представників та активістів. В їхніх дискурсах активно звучать теми, пов’язані із аудитом ресурсів, які дає децентралізація, необхідністю участі у виборах кандидатів-самовисуванців та роздуми над тим, яка має бути виборча система, щоб гарантувати максимально широку реалізацію прав громад.

У регіонах завжди жили цікаві люди, але чи не вперше їхній голос лунає так гучно. Чи отримаємо ми високопродуктивні місцеві ради в результаті виборів? Не знаю. Рівень довіри і кількість мандатів не завжди перетинаються. Але точно, що децентралізація значно підвищила компетенції населення в регіонах. А громадянське суспільство навряд чи допустить домінування над собою партійних босів.

Лана Самохвалова. Київ