У СБУ назвали фейком заяви ексдепутата про “бізнес на обміні полоненими”
Ексклюзив
Укрінформ
Інформація про те, що Антитерористичний центр СБУ і куратор обмінів генерал Геннадій Кузнєцов заробляють на обміні полоненими, є фейком.
Про це заявили в СБУ кореспондентові Укрінформу стосовно інформації, яку оприлюднив у своєму блозі народний депутат восьмого скликання Ігор Луценко.
«СБУ не коментує фейки», - сказали у пресцентрі СБУ.
У інформації Луценка на Фейсбук, зокрема, йдеться про те, що нібито генерал СБУ Кузнєцов робить бізнес на обміні полоненими.
«Він робить далі бізнес на полонених і продовжує блокувати визволення з полону росіян тих, хто в першу чергу цього потребує», - написав Луценко.