У СБУ назвали фейком заяви ексдепутата про “бізнес на обміні полоненими”

Інформація про те, що Антитерористичний центр СБУ і куратор обмінів генерал Геннадій Кузнєцов заробляють на обміні полоненими, є фейком.

Про це заявили в СБУ кореспондентові Укрінформу стосовно інформації, яку оприлюднив у своєму блозі народний депутат восьмого скликання Ігор Луценко.

«СБУ не коментує фейки», - сказали у пресцентрі СБУ.

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У інформації Луценка на Фейсбук, зокрема, йдеться про те, що нібито генерал СБУ Кузнєцов робить бізнес на обміні полоненими.

«Він робить далі бізнес на полонених і продовжує блокувати визволення з полону росіян тих, хто в першу чергу цього потребує», - написав Луценко.