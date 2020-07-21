СБУ готова ділитися з Канадою досвідом протидії гібридній агресії Росії - Баканов

Голова Служби безпеки України Іван Баканов і Надзвичайний та Повноважний Посол Канади Лариса Ґаладза обговорили перспективи розширення співпраці,

Про це повідомляє сайт СБУ.

"Канада всебічно підтримує проведення демократичних реформ в Україні й готова надати необхідну допомогу СБУ в цьому важливому питанні", - наголосила Лариса Ґаладза.

Іван Баканов подякував канадським партнерам за пропозицію, зауваживши, що розвиток міжнародної взаємодії є надзвичайно важливим для ефективної боротьби із сучасними викликами.

"Для Служби безпеки України Канада є надійним стратегічним партнером, тому ми зацікавлені в обміні найкращими практиками й знаннями. Своєю чергою СБУ готова ділитися набутим за останні роки досвідом успішної протидії гібридній агресії Російської Федерації", - зазначив очільник Служби безпеки.

Фото: СБУ