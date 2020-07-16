Реєстр звітів партій запустили у тестовому режимі
Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков під час пресконференції в Укрінформі.
"Саме сьогодні, 16 липня, ми запускаємо дослідну (тестову) експлуатацію реєстру звітів політичних партій. Цей реєстр НАЗК розроблений всього за три місяці. Для порівняння - у Великій Британії для створення такого реєстру знадобилося дев'ять місяців", - сказав Новіков.
Він зазначив, що відсутність незалежних політичних партій є основною проблемою державного управління в Україні. За його словами, саме партії через вибори до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування впливають на політику.
"Важливо, що цей реєстр запускається до місцевих виборів, а отже, і виборці, і журналісти, і громадяни зможуть проаналізувати ту чи іншу партію на предмет дотримання доброчесності", - сказав Новіков.
Він зазначив, що створення такого реєстру в Україні є ще одним кроком до міжнародних стандартів, адже такі реєстри існують в усіх розвинених країнах світу.
Новіков додав, що НАЗК працюватиме над тим, аби запровадити якнайшвидшу повноцінну експлуатацію реєстру, і щоб всі дані стали доступними широкому загалу. Бо на першому етапі доступ до реєстру надається тільки партіям.
Керівниця Департаменту запобігання політичній корупції НАЗК Ганна Чорнуцька зазначила, що дані партій, які будуть формуватися в тестовому режимі, не матимуть юридичного статусу. За її словами, поки діятиме дослідна експлуатація, партії матимуть змогу надсилати свої звіти в паперовому варіанті.
"Основний акцент на тому, що в період дослідної експлуатації партії зможуть подавати свої звіти в паперовому вигляді. В промисловій експлуатації партії зможуть подати свої звіти тільки в електронному вигляді. За допомогою такого механізму громадськість зможе проаналізувати ті відомості, які будуть відображені у звіті. Зробити відповідні висновки. В подальшому ми плануємо додати до системи аналітичний модуль, який дозволить ще ефективніше опрацьовувати ті матеріали, які знаходяться у звітах політпартій", - сказала Чорнуцька.