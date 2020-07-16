Реєстр звітів партій запустили у тестовому режимі

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає дослідну (тестову) експлуатацію Реєстру звітів політичних партій POLITDATA.

Про це повідомив голова НАЗК Олександр Новіков під час пресконференції в Укрінформі.

"Саме сьогодні, 16 липня, ми запускаємо дослідну (тестову) експлуатацію реєстру звітів політичних партій. Цей реєстр НАЗК розроблений всього за три місяці. Для порівняння - у Великій Британії для створення такого реєстру знадобилося дев'ять місяців", - сказав Новіков.

Він зазначив, що відсутність незалежних політичних партій є основною проблемою державного управління в Україні. За його словами, саме партії через вибори до Верховної Ради та органів місцевого самоврядування впливають на політику.

"Важливо, що цей реєстр запускається до місцевих виборів, а отже, і виборці, і журналісти, і громадяни зможуть проаналізувати ту чи іншу партію на предмет дотримання доброчесності", - сказав Новіков.

Він зазначив, що створення такого реєстру в Україні є ще одним кроком до міжнародних стандартів, адже такі реєстри існують в усіх розвинених країнах світу.

Новіков додав, що НАЗК працюватиме над тим, аби запровадити якнайшвидшу повноцінну експлуатацію реєстру, і щоб всі дані стали доступними широкому загалу. Бо на першому етапі доступ до реєстру надається тільки партіям.

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Керівниця Департаменту запобігання політичній корупції НАЗК Ганна Чорнуцька зазначила, що дані партій, які будуть формуватися в тестовому режимі, не матимуть юридичного статусу. За її словами, поки діятиме дослідна експлуатація, партії матимуть змогу надсилати свої звіти в паперовому варіанті.

"Основний акцент на тому, що в період дослідної експлуатації партії зможуть подавати свої звіти в паперовому вигляді. В промисловій експлуатації партії зможуть подати свої звіти тільки в електронному вигляді. За допомогою такого механізму громадськість зможе проаналізувати ті відомості, які будуть відображені у звіті. Зробити відповідні висновки. В подальшому ми плануємо додати до системи аналітичний модуль, який дозволить ще ефективніше опрацьовувати ті матеріали, які знаходяться у звітах політпартій", - сказала Чорнуцька.