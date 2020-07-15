МЗС України засуджує викрадення російськими окупантами громадянина Грузії

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує дії російського окупаційного режиму щодо поранення й незаконного затримання на лінії окупації з Цхінвальським регіоном/Південною Осетією в районі с. Квемо Чала громадянина Грузії Зази Гахеладзе.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

"Такі провокаційні дії російського окупаційного режиму є зухвалим порушенням Російською Федерацією Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та спрямовані на дестабілізацію безпекової ситуації в регіоні. Росія, реалізуючи практику затримань, викрадень, тортур та вбивств, продовжує системно та безпрецедентно порушувати норми міжнародного гуманітарного права", - наголошується у заяві.

Зазначається, що Україна незмінно підтверджує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах та вимагає від Російської Федерації негайно припинити дестабілізаційні дії проти мирного грузинського населення, надати безперешкодний доступ до окупованих територій Грузії міжнародним правозахисним і моніторинговим організаціям, а також звільнити та повернути затриманого й пораненого громадянина Грузії.

Як повідомлялося, у муніципалітеті Каспі, поблизу лінії розмежування з окупованою Південною Осетією, російські військові поранили та викрали громадянина Грузії.