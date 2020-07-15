Рада затвердила календарний план наступної сесії

Верховна Рада затвердила календарний план проведення четвертої сесії.

Відповідну постанову №3798 підтримали 350 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з документом, четверта сесію ВР розпочнеться 1 вересня 2020 року, а закінчиться - 22 січня 2021 року.

У період четвертої сесії парламенту дев’ятого скликання передбачається відвести 10 тижнів для пленарних засідань, сім тижнів - для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях і групах, чотири тижні - для їхньої роботи з виборцями. Окрім того, 10 годин Рада зможе мати для проведення "години запитань до уряду".

Зокрема, наприкінці кожного місяця у календарному плані передбачено тиждень для роботи депутатів із виборцям. Водночас на останні два тижні грудня 2020 року пропонується запланувати роботу парламентарів у комітетах і з виборцями. При цьому перший робочий тиждень 2021 року (протягом 4-8 січня) депутати матимуть працювати у комітетах, а перше ж планерне засідання в новому році вони зможуть провести 12 січня.

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Водночас Голова ВР Дмитро Разумков звернувся до представників Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту з проханням передбачити зміни до плану роботи ВР, аби упродовж тижня з 26 по 30 жовтня парламентарії працювали з виборцями.

"У цьому проєкті постанови передбачено, що тиждень, який передує 26 жовтня, є пленарним. Ми зараз не можемо нічого змінити - ці зміни можуть відбутися лише за рішенням регламентного комітету. Однак оскільки було звернення декількох депутатських фракцій і груп, то я звертаюся до регламентного комітету з проханням передбачити, щоб у вересні переглянути порядок нашої роботи і щоб цей тиждень припав на робочу в регіонах", - пояснив Разумков.

Як повідомлялося, відповідно до частини першої статті 10 закону "Про регламент Верховної Ради України", чергові сесії парламенту, крім першої, починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються, відповідно, не пізніше як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії.