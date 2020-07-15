Рада провалила проєкт постанови про представників комісії для конкурсу у САП

Верховна Рада відхилила проєкт постанови №3769 «Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі».

Відповідне рішення підтримали 193 народні депутати за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пропонувалося, щоб до складу відповідної комісії увійшли: перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, доктор юридичних наук, професор Дмитро Журавльов, член Всеукраїнської кримінологічної асоціації та Всеукраїнської асоціації кримінального права, кандидат юридичних наук, професор Віталій Куц, професор факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрій Мелешевич, професор кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету, професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Вʼячеслав Навроцький, доцент кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету, кандидат юридичних наук Богдан Романюк, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка, доктор юридичних наук, професор Євген Соболь і директор Інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Лариса Удалова.

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Відповідно до закону «Про прокуратуру», призначення на адміністративну посаду в САП здійснюється за результатами відкритого конкурсу. Організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять:

1) чотири особи, визначені Радою прокурорів України;

2) сім осіб, визначених Верховною Радою України.

Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції. Не можуть бути членами конкурсної комісії державні службовці або особи, які займають політичні посади, депутати Верховної Ради України та місцевих рад, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також члени політичних партій.

Конкурсна комісія є повноважною, якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі, якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Радою прокурорів України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб.