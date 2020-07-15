Рада визначилась із представниками комісії для конкурсу на посаду директора ДБР

Верховна Рада ухвалила постанову «Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань».

Відповідне рішення підтримали 239 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, членами відповідної конкурсної комісії стали колишній член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2016-2019 роки) Андрій Козлов, завідувач кафедри судоустрою та прокурорської діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор Лідія Москвич і завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук Василь Нор.

Голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастириський (фракція “Слуга народу”), презентуючи проєкт постанови, підкреслив, що Рада вже втретє поверталася до питання визначення своїх парламенту до цієї комісії. При цьому він нагадав, що попередні рази була пропозиція обрати ними народних депутатів. Водночас очільник профільного комітету наголосив, що усі троє новообраних членів конкурсної комісії “є знаними людьми, які дійсно мають великий авторитет, а також час і можливість обрати директора ДБР”.

Згідно зі статтями 11 та 24 Закону «Про Державне бюро розслідувань», директор ДБР, керівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних управлінь бюро призначаються на посаду за поданням конкурсної комісії, до складу якої входять:

1) три особи, визначені Президентом України;

2) три особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету ВР, до предмета відання якого належать організація та діяльність органів досудового розслідування;

3) три особи, визначені Кабінетом міністрів на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання і протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності; має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину; або відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.