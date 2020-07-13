Незалежна медійна рада закликає парламент підтримати законопроєкт про медіа

Незалежна медійна рада закликає парламент підтримати законопроєкт про медіа

Укрінформ
Незалежна медійна рада закликає парламент ухвалити законопроєкт про медіа в першому читанні і після доопрацювання підтримати його в цілому вже цього року.

Про це йдеться у заяві медійної ради.

«Незалежна медійна рада підтримує парламент у намаганні довести до логічного завершення реформування законодавства у сфері медіа. Чинний закон про телебачення і радіомовлення походить з 1993 року і попри те, що його оновлювали у 2006 році, уже на момент внесення редакція 2006 року була морально застарілою», - підкреслюється в заяві.

Її автори, зокрема, зазначили, що через відсутність належних механізмів Україна не пройшла якісно процес переходу на ефірне цифрове мовлення, а регулятор залишається одним з найслабших в Європі. Також є ситуації, пов’язані з порушенням мовниками стандартів подачі інформації, поширенням мови ворожнечі й контенту, що шкодить дітям тощо.

«Ми переконані, що регулятор має не лише займатися видачею ліцензій чи дозволів, але й провадити активну політику щодо дотримання медіа червоних ліній у подачі інформації. Насамперед, мова йде про дотримання стандартів подачі новин і аналітики, захист дітей від контенту, що може зашкодити їхній психіці, захист споживачів від мови ворожнечі, особливо в питаннях, що стосуються співіснуванню людей різних рас та національностей, статі, політичних і релігійних груп, а надто у питаннях, пов’язаних із захистом України від збройної агресії РФ», - заявили у медійній раді.

Там також переконані, що в епоху цифрових технологій, де споживання онлайн-контенту, надто під час карантину, перевищило споживання інформації від старих медій, діяльність різних суб’єктів у сфері медіа має базуватися на єдиних підходах: як у свободах і правах, так і у відповідальності. Медійники вважають, що подальше ігнорування онлайн-сфери законодавцем не лише викривлює цей ринок, але і сприяє формуванню позиції, що онлайн-медіа не несуть жодної відповідальності за свої дії.

Важливим, на думку авторів заяви, є й те, що законопроєкт пропонує економічні інструменти наведення ладу на медіаринку, і, у разі прийняття, дозволить ретельно вивчати структуру власності медіа й розуміти, як вони фінансуються. «Це дуже не подобається ЗМІ, що перебувають у сфері впливу Росії, і саме тому ці механізми необхідно впровадити», - наголосили вони.

Незалежна медійна рада також нагадує, що оновлення законодавства в сфері медіа є зобов’язанням як в рамках Угоди про асоціацію Україна-ЄС, так і з більш задавненого зобов’язання 2005 року перед Радою Європи (Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною).

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Разом із тим, як підкреслили медійники, проєкт потребує вдосконалення до другого читання. На їхню думку, норми щодо дотримання професійних стандартів журналістики повинні мати зобов’язуючий характер (особливо в новинному контенті), а статті закону про запобігання надмірній концентрації в сфері медіа мають бути оновлені. Також аспект співрегулювання необхідно виписати більш чітко, зокрема в частині співвідношення компетенцій Національної ради та органу співрегулювання.

«Резюмуючи, Незалежна медійна рада закликає парламент ухвалити законопроєкт про медіа №2693-д в першому читанні і, після доопрацювання, ухвалити новий закон про медіа вже цього року», - наголошується в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 «Про медіа».

Раніше, 30 квітня, гуманітарний комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні направити його на повторне перше читання. Зокрема, пропонувалося на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень і пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у ВР 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

1 липня гуманітарний комітет рекомендував Раді ухвалити за основу доопрацьований законопроєкт "Про медіа" (№2693-д).

У комітеті запевняють, що цей проєкт закону не містить загроз для медіа і не розширює повноваження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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