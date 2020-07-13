Рада підтримала законопроєкт про посилення покарання для п’яних водіїв

Верховна Рада ухвалила у першому читані законопроєкт №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху".

Ухвалення відповідного рішення підтримали 282 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом пропонується посилити відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними судами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виключити норми, що передбачають накладення штрафних балів, законодавчо закріпити можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення, шляхом унесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, внесення змін до ряду статей Кримінального кодексу України, а також законів України «Про дорожній рух» та «Про Національну поліцію» щодо обов’язків водія і пасажира, деяких повноважень поліцейських.

Також пропонується передбачити можливість зупинки транспортного засобу поліцейським з метою проведення огляду водіїв з використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

При цьому в поновлювальній записці до законопроєкту зазначається, що за статистичними даними, в Україні щодоби в дорожньо-транспортних пригодах гине від 15 осіб, а понад 150 — отримують тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.

Після цього Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив додаткове позачергове пленарне засідання парламенту 13 липня.