РФ проводить в Україні інформаційну спецоперацію – зовнішня розвідка

Росія продовжує інформаційні спецоперації в Україні та намагається використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі.

Про це йдеться в заяві Служби зовнішньої розвідки України.

«Російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави. Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі», - зазначається в заяві.

Водночас наголошується, що українські розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України.

Як повідомлялось, позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив записи розмови начебто експрезидента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють мінський процес, економічні проблеми Донбасу, можливість розміщення миротворців.

Також раніше Деркач оприлюднив записи телефонних переговорів нібито Порошенка та колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена.