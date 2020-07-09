Facеbook видалив майже сотню акаунтів за політизацію на виборах в Україні
Про це повідомляється у блозі компанії.
«Ми видалили 72 акаунти у Facebook, 35 сторінок та 13 акаунтів в Instagram, які були задіяні в скоординованій неаутентичній поведінці. Ця мережа зосереджувала свою увагу на внутрішній аудиторії», - заявили у соцмережі.
Зазначається, що ця мережа фейкових акаунтів пов'язана з рекламним агентством Postmen DA в Україні. Вона була особливо активна під час президентських і дострокових парламентських виборів в Україні у 2019 році.
За даними Fb, на сторінках акаунтів цієї мережі публікувалися політичні меми, пости про Крим, НАТО, економічну політику в Україні, внутрішню політику, вибори, критику й підтримку на адресу різних кандидатів у президенти, включаючи Володимира Зеленського, Петра Порошенка й Юлію Тимошенко.
Загалом особи, які управляли цими сторінками, витратили на рекламу своїх постів у Facebook й Instagram 1,93 мільйона доларів США, зазначають у компанії.