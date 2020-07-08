Суд продовжив слідство у справі Порошенка до 10 жовтня - адвокат

Печерський райсуд продовжив до 10 жовтня слідство у справі відносно п'ятого президента Петра Порошенка щодо призначення ним Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Ігор Головань.

"Виконуючи замовлення на політичне переслідування, вони ні перед чим не зупинилися і сьогодні о пів на першу ночі суддя Батрин оголосила рішення про продовження слідства до 10 жовтня", - сказав він.

Як повідомлялося, Печерський райсуд столиці переніс на 8 липня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.

Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.