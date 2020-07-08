Суд продовжив слідство у справі Порошенка до 10 жовтня - адвокат
Про це повідомив у коментарі Укрінформу адвокат Ігор Головань.
"Виконуючи замовлення на політичне переслідування, вони ні перед чим не зупинилися і сьогодні о пів на першу ночі суддя Батрин оголосила рішення про продовження слідства до 10 жовтня", - сказав він.
Як повідомлялося, Печерський райсуд столиці переніс на 8 липня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.
Прокурори просять суд зобов'язати Порошенка здати паспорти для виїзду за кордон і не переміщатися територією України без дозволу слідчого.
Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.